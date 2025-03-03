رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 16 مارس

كتب- محمد أبو بكر:

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 من شهر مارس الجاري.

وقبيل رفع الجلسة، أعلن رئيس الشيوخ، وفاة عضو المجلس المعين، اللواء حاتم حشمت، نائب رئيس حزب حماة الوطن.

ونعى أعضاء مجلس الشيوخ، النائب الراحل حشمت، مؤكدين أنه قدم واجبه على النحو الأمثل في خدمة الوطن وقضاياه.

وأحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن دراسة بعنوان "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية"، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.

كما أحال رئيس الشيوخ، 3 طلبات مناقشة عامة إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.

وأحال رئيس المجلس، طلب النائب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال وادي السيليكون المصري، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

كما أحال طلب النائبة سماء سليمان، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، ولاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

وتم إحالة طلب النائب محمد عزمي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

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