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رئيس مجلس الشيوخ يعلن وفاة النائب حاتم حشمت

02:09 م الإثنين 03 مارس 2025

عبد الوهاب عبد الرازق

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كتب- محمد نصار:

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وفاة عضو المجلس المعين، اللواء حاتم حشمت.

ووقف أعضاء مجلس الشيوخ، دقيقة حدادًا ترحمًا على النائب حاتم حشمت، عضو المجلس المعين، والذي وافته المنية اليوم.

ونعى أعضاء مجلس الشيوخ، النائب الراحل حشمت، مؤكدين أنه قدم واجبه على النحو الأمثل في خدمة الوطن وقضاياه.

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