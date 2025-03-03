"الجبهة الوطنية" يعلن اختيار 10 أمناء جدد للأمانات المركزية بالحزب

كتب- محمد نصار:

أعلن السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، موافقة لجنة اختيار القيادات بالحزب على تعيين 10 أمناء جدد للأمانات المركزية، وذلك بعد العرض على الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، ضمن خطة استكمال التشكيل التنظيمي وفق معايير الكفاءة والشفافية.

الأسماء المختارة للأمانات المركزية:

- م. محمد أمين الدخميسي - أمانة المشروعات الصغيرة.

- د. أحمد شلبي - أمانة الإسكان والتنمية العمرانية.

- اللواء أحمد صقر - أمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة.

- أيمن الجميل - أمانة التجارة والصناعة.

- م. عبدالله غراب - أمانة الطاقة والثروة المعدنية.

- د. خالد فهمي - أمانة البيئة والتنمية المستدامة.

- المستشار محمد عمران - أمانة الشباب.

- عايدة أبو بكر - أمانة النقابات المهنية.

- النائب عادل عبد الفضيل - أمانة العمال.

- ممدوح حمادة - أمانة الفلاحين.

التشكيلات السابقة للجبهة الوطنية شملت:

- الفريق طارق سلام - الدفاع والأمن القومي.

- د. محمود مسلم - الإعلام.

- د. ياسر عبد المقصود - ريادة الأعمال.

- د. سحر نصر - الاستثمار والشؤون الاقتصادية.

- النائب فايز أبو حرب - القبائل والعائلات.

- اللواء عادل لبيب - شؤون المجالس المحلية.

- د. إيمان كريم - الأشخاص ذوي الإعاقة.

- د. عمرو بصيلة - التعليم.

- النائب سليمان وهدان - الشؤون البرلمانية.

- د. محمد ربيع - البحث العلمي والابتكار.

- كامل أبو علي - السياحة والآثار.

- د. شوقي علام - الشؤون الدينية.

- د. مدحت العدل - الثقافة والتراث والفنون.

- سامي شاهين - الحماية الاجتماعية.

- اللواء أحمد محمود - العضوية.

- المستشار محمد حسام الدين - الشؤون الدستورية والتشريعية.

لجنة اختيار القيادات

شكّل الدكتور عاصم الجزار، لجنة لاختيار القيادات بالحزب، بعضوية: السيد القصير، الأمين العام، والمستشار علاء فؤاد، رئيس الأمانة الفنية، وأحمد رسلان، أمين التنظيم، واللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب.

وتمت الاختيارات وفقًا للقانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية ولائحة الحزب الداخلية، وبما يحقق الكفاءة والتنوع في الهيكل التنظيمي، مع إخطار لجنة شؤون الأحزاب رسميًا بالأسماء المعتمدة.

اقرأ أيضًا:

متحدث الحكومة: توافق مصري أوروبي على تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

عودة الأمطار والبرودة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس والظواهر الجوية

استدعاء الممثل القانوني لقناة "الشمس" لمخالفة ضوابط البرامج الدينية