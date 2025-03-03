محافظ الجيزة يُقرر مجازاة نائب رئيس حي المنيرة لتقصيره في متابعة النظافة

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بمجازاة نائب رئيس حي المنيرة الغربية، بسبب التقصير في متابعة مستوى النظافة بشارع بشتيل، وعدم التعامل مع مخالفات الفرز في الطريق العام.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها المحافظ لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات في عدد من شوارع أحياء المنيرة الغربية وإمبابة، شملت شوارع: (سور الشركة، العمارة، بشتيل، القومية، البوهي، الوحدة، الأقصر والمطار)، وذلك ضمن خطة المحافظة لمتابعة حالة الطرق والنظافة، والتصدي للإشغالات والتعديات على الطريق العام لتيسير حركة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

توجيهات مشددة لتعزيز النظافة

كلف محافظ الجيزة، رئيس المدينة، بضرورة المتابعة اليومية لأعمال النظافة في المنطقة، قبل وبعد الإفطار، مع التأكد من خلو الشوارع من بؤر المخلفات ونقاط التجميع العشوائية حفاظًا على المظهر الحضاري.

كما وجه رئيس هيئة النظافة بتكثيف دوريات العمل، وضمان تفريغ صناديق القمامة بشكل منتظم وتحسين كفاءة المنظومة في هذا القطاع.

متابعة مشروعات إعادة تدوير المخلفات

خلال الجولة، تفقد المحافظ، موقع كسارة تحويل مخلفات الهدم والرتش بشارع المطار بالمنيرة الغربية، لمتابعة معدلات التشغيل وتحقيق الاستفادة القصوى من تلك المخلفات في أعمال الرصف والإنترلوك.

كما تفقد محطة مناولة المخلفات بالوراق، للاطمئنان على سير العمل ورفع المخلفات بشكل دوري دون تأخير، مع توجيه فرق العمل بمضاعفة الجهود خلال رمضان لمواجهة زيادة كميات المخلفات اليومية.

حل مشكلات الصرف في كرداسة

استجابة لشكوى أحد أصحاب المنشآت الصناعية، تفقد محافظ الجيزة، قرية كفر حكيم بمركز ومدينة كرداسة، لمتابعة مشكلة بمرفق الصرف الصحي تؤثر على سير العمل بالمنطقة، حيث تمت المعاينة الميدانية وجرى بحث عدد من الحلول الفنية لحل الأزمة بشكل نهائي.

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