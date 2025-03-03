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الطماطم بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة بمجمعات التموين اليوم

01:16 م الإثنين 03 مارس 2025

أسعار الطماطم

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كتب- محمد سامي:

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، توفير السلع الغذائية ومنتجات الخضروات والفاكهة للمواطنين عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات المنتشرة بالمحافظات، وذلك في إطار جهود الدولة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية.

ونستعرض فيما يلي أسعار الخضروات والفاكهة المعروضة اليوم الاثنين 3 مارس 2025 بمنافذ التموين:

أسعار الخضروات:

- الطماطم: 6 جنيهات.

- البصل: 20 جنيهًا.

- البطاطس: 10 جنيهات.

- الجزر: 12 جنيهًا.

- البطاطا: 12.5 جنيه.

- الخيار: 26 جنيهًا.

- الباذنجان الأبيض: 18.5 جنيه.

- الكوسة: 30 جنيهًا.

- الباذنجان العروس: 18.5 جنيه.

- الفلفل البلدي: 20 جنيهًا.

- الفلفل الألوان: 60 جنيهًا.

- الليمون: 60 جنيهًا.

- الفاصوليا الخضراء: 28 جنيهًا.

- البسلة: 30 جنيهًا.

أسعار الفاكهة:

- الموز البلدي: 32 جنيهًا.

- الفراولة: 45 جنيهًا.

- اليوسفي: 27 جنيهًا.

- الجوافة: 35 جنيهًا.

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