"حماة الوطن" بالشيوخ: مصر تمتلك ثروات هائلة في مجال الطاقة المتجددة

كتب- نشأت علي:

أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تمتلك ثروات كبيرة ومتنوعة في مجال الطاقة المتجددة بكافة أشكالها، مما يتيح لها فرصاً واسعة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مستقبل أكثر استدامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، أثناء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالطاقة واستدامة تأمين مصادرها.

وأوضح النائب أن الطاقة الحرارية تعد من مصادر الطاقة النظيفة والموثوقة، مشيراً إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة منها أسوة بباقي مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكداً أن الاستثمار في هذا المجال يمكن أن يفتح آفاقاً اقتصادية واعدة لمصر.

وفي سياق متصل، أشار رئيس برلمانية حماة الوطن بمجلس الشيوخ إلى الفرص الكبرى التي تمتلكها مصر في مجال استغلال السليكون، متسائلًا:

متى يرى مشروع وادي السليكون النور؟

طالب النائب، بضرورة الإسراع في تعزيز الاستثمارات بهذا القطاع الحيوي لدعم الاقتصاد القومي وزيادة القيمة المضافة من الموارد الطبيعية المصرية.

كما تساءل عن آخر مستجدات خطة رفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتحويلها إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب الطاقة المتجددة بشكل كامل، متابعاً:

وأشار إلى أن تطوير الشبكة الكهربائية يمثل خطوة أساسية لدعم خطط التحول للطاقة النظيفة وتعزيز قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء مع الحفاظ على الاستدامة البيئية.

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