نائب بـ"الشيوخ": وادي السيليكون فرصة ذهبية جاذبة للاستثمارات -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب مجد الدين بركات، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، طلب المناقشة المقدم منه لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال وادي السيليكون المصري، والموجه إلى كل من وزيرَي الاستثمار والطاقة.

وقال بركات إن وداي السيليكون يعد من أهم مواطن المشروعات المتنوعة تكنولوجيًّا، باعتبار السيليكون عنصرًا بالغ الأهمية في إنتاج الألواح الشمسية وأشباه المواصلات.

وأشار النائب في طلبه إلى الأمر الذي من شأنه أن تشهد مصر ثورة تكنولوجية واقتصادية واعدة من خلال الاستغلال الأمثل للرمال البيضاء الوفيرة في صناعات الرقائق الدقيقة والطاقة الشمسية .

وشدد بركات على أنها فرصة ذهبية وتاريخية تؤدي إلى طفرة اقتصادية ومشروعات جاذبة للاستثمارات المتنوعة إذا تم إحسان استخراجه، بما يعود على الدخل القومي بتريليونات من العملات الصعبة .

وضرب النائب مثالًا بأن وادي السليكون بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل نحو ثلث دخل المشروعات الحديثة، ومن ثم تأمل أن يتم استغلال وادي السيليكون في مصر من خلال شركات وطنية وعالمية؛ بما يجعل مصر مصدرًا رئيسيًّا في قطاع الطاقة.

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