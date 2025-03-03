نائبة بالشيوخ: الحكومة أمام 3 مسارات لضمان استدامة الطاقة وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء

كتب- نشأت علي:

استعرضت النائبة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة، طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء والطاقة.

وأوضحت النائبة، أن الأحمال القصوى للكهرباء في مصر شهدت زيادات كبيرة من 33.8 جيجاوات في عام 2022 إلى 34.2 جيجاوات في 2023 وصولًا إلى 37.2 جيجاوات في أغسطس 2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 40 جيجاوات خلال صيف 2025، وهو ما يشكل تحديًا غير مسبوق لتشغيل الشبكة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لتلبية الطلب المتزايد، خصوصًا خلال فترات الذروة.

وأشارت إلى أن هذا الارتفاع في الأحمال يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود الأحفوري (الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية)، وضغط أكبر على موارد الطاقة التقليدية.

خارطة الطريق لمواجهة الأزمة

أكدت النائبة، أن الحكومة أمام 3 مسارات أساسية لضمان استدامة الطاقة وتخفيف الضغط على الشبكة:

1- تعزيز الوعي بترشيد الطاقة عبر إطلاق حملات توعية شاملة، وتغيير ثقافة الاستهلاك لدى المواطنين، والترويج لإجراءات الترشيد البسيطة التي تقلل الأحمال.

2- تحسين كفاءة استخدام الطاقة عبر تطوير المعدات والأجهزة لتكون أقل استهلاكًا للطاقة، وتحديث البنية التحتية للمرافق العامة والمباني الحكومية.

3- الإسراع بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة على أسطح المنازل والمنشآت، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الطاقة النظيفة.

وشددت النائبة، على أن هذه المسارات ليست مجرد حلول مؤقتة، بل تشكل استراتيجية مستدامة لمواجهة الارتفاع المستمر في الطلب على الكهرباء، وتحقيق توازن بين توفير الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

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