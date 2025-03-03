صور.. القوات المسلحة تشارك في تنظيم المؤتمر السنوي للقلب

كتب- محمد سامي:

شاركت القوات المسلحة في تنظيم المؤتمر السنوي للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب وبمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب المتخصصين في مجال طب القلب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم وتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بالمستوى العلمي للأطقم الطبية وفقًا لأحدث ما توصل إليه العلم في شتى المجالات الطبية.

تضمن المؤتمر عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية وورش العمل التدريبية التي تستعرض أحدث التقنيات والطرق الطبية في مجال طب القلب والقسطرة التداخلية، وتنظيم عدد من الجلسات العلمية التي تتناول آخر المستجدات التشخيصية والعلاجية لأمراض القلب، بالإضافة لمناقشة عدد من الحالات الطبية المعقدة ومهارات القسطرة التداخلية المتقدمة، بهدف تبادل الخبرات الطبية ومناقشة أحدث الأبحاث والوسائل المختلفة للعلاج.

وأجرى الخبراء عددًا من عمليات القسطرة التداخلية وتم نقلها بالبث المباشر من داخل وحدة القسطرة بالمستشفى الجوي العام إلى قاعات المؤتمر وشرح خطواتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأكبر عدد من الأطباء الحاضرين ونقل الخبرات الطبية لهم.