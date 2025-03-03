"الشيوخ" يناقش خطة استدامة الطاقة الكهربائية وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، طلب مناقشة بشأن خطة الحكومة لضمان استدامة توفير الطاقة الكهربائية، وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية، ودور القطاع الخاص في دعم خطط الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة.

وأشار "عزمي" إلى أن الحكومة تعمل بشكل متواصل لتأمين مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء باعتبارها عنصرًا أساسيًا لدفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي، في ظل تزايد الاحتياجات نتيجة التوسع في الأنشطة الاقتصادية والزيادة السكانية.

تنويع مصادر الطاقة

تضمنت المناقشات العمل على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة (الرياح، الشمس، وغيرها) ضمن مزيج الطاقة الوطني لضمان تحقيق الأمن الطاقي وتنمية اقتصادية مستدامة منخفضة الانبعاثات.

استراتيجية الطاقة 2035

أشار النائب، إلى أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة، مع خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري من 96% إلى 81%، إلى جانب إدخال الطاقة النووية من خلال محطة الضبعة بدءًا من عام 2029.

تحديات المرحلة

شدد النائب، على أهمية تسريع وتيرة التوسع في الطاقة المتجددة في ظل الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية التي أثرت على أسعار وإمدادات الطاقة، مع ضرورة تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة لمواكبة المتغيرات المتسارعة وضمان تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

دور القطاع الخاص

أكد "عزمي"، ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات توطين التكنولوجيا الحديثة والاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، دعمًا لرؤية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

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