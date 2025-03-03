مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة عن آفاق الطاقة المتجددة في مصر

كتب- نشأت علي:

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن دراسة بعنوان "آفاق الطاقة المتجددة في مصر وإمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية"، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة.

تفاصيل الدراسة

استعرضت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ، نتائج الدراسة، والتي تضمنت عدة توصيات مهمة، أبرزها:

- إدراج الطاقة الحرارية الجوفية ضمن مصادر الطاقة المتجددة بجانب طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لما لها من جدوى كبيرة.

- إنشاء محطات طاقة حرارية جوفية تعمل بكفاءة تصل إلى 90% طوال العام (365 يومًا)، مع عمر افتراضي يتجاوز 30 عامًا، مستشهدةً بمحطات Larderello في إيطاليا، التي تعمل منذ أكثر من 100 عام.

- الإشارة إلى أن فترة استرداد تكلفة المشروعات الحرارية الجوفية تبلغ نحو 5 سنوات فقط، مقارنة بالمصادر الأخرى التي تتطلب فترات أطول.

- توصية بتنفيذ نمذجة ثلاثية الأبعاد لاستغلال الطاقة الحرارية الجوفية في 4 مناطق ذات إمكانيات واعدة: (حمام فرعون - حمام موسى - عيون موسى - العين السخنة)، مع الاستفادة من التدرج الحراري الكبير في هذه المناطق، والذي يتراوح بين 33 إلى 71 درجة مئوية لكل كيلومتر عمق.

- إعداد دراسة أولية حول تكلفة إنشاء محطة إنتاج كهرباء من الطاقة الحرارية الجوفية على مدار 30 عامًا، وتقدير العائد من بيع الكهرباء باليورو، مع نسب ربحية مختلفة واسترداد استثماري خلال 5 سنوات.

وأظهرت الدراسة أن إنتاج مصر الحالي من الكهرباء باستخدام النفط يبلغ نحو 110,025 كيلووات/ ساعة.

كما أشارت إلى إمكانية إنتاج نحو 10,095 كيلووات/ ساعة من الطاقة الحرارية الجوفية، ما قد يساعد في تقليل الاعتماد على النفط ويوفر إمكانية تصدير الفائض.

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