7850 مستفيدًا من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لحلايب وشلاتين وأبو رماد

كتب- عمر صبري:

أطلقت جامعة عين شمس قافلةً تنمويةً شاملةً بمحافظة البحر الأحمر "شلاتين- أبو رماد- حلايب" استمرت على مدار خمسة أيام متتالية برعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي نظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بمشاركة محافظة البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية العسكرية ووزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر ونادي روتاري قصر النيل.

وتردد على عيادات القافلة بمختلف تخصصاتها ٣٠١٤ مستفيد وتلقوا الخدمات العلاجية من صيدلية القافلة كما تم تحويل ٨٢ حالة مرضية تستلزم تدخل طبى أكبر لمستشفيات جامعة عين شمس.

كذلك تم تقدم ١٥ حملة توعية لطلاب المدارس بالصفوف التعليمية المختلفة حضرها ٧٥٠ طالب وطالبة وتناولت التغذية السليمة وأثرها على الصحة والإسعافات والاستعداد للطوارئ والأزمات والعادات الصحية للوقاية من الأمراض.

وتم تقديم ٤ آلاف كرتونة مساعدات غذائية جافة، وتوزيع ٢ طن لحوم حمراء و٣٥٠ بطانية.

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