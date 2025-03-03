إعلان

استدعاء الممثل القانوني لقناة "الشمس" لمخالفة ضوابط البرامج الدينية

11:40 ص الإثنين 03 مارس 2025

قناة الشمس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء الممثل القانوني لقناة «الشمس» الفضائية، وذلك لعقد جلسة استماع بشأن المخالفات التي رصدتها الإدارة العامة للرصد، والمتعلقة بعدم الالتزام بالضوابط والمعايير المنظمة للبرامج الدينية.

وتعود هذه المخالفات إلى حلقة برنامج «نور الشمس»، الذي يقدمه الإعلامي علاء بسيوني، والمذاعة بتاريخ 1 مارس الجاري.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسة الاستماع تفاصيل هذه المخالفات والإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالمعايير الإعلامية المقررة.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة مستمر.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

موعد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل 2025.. تعرف على التفاصيل

تقلبات جوية وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قناة الشمس مخالفة ضوابط البرامج الدينية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عودة الأمطار والبرودة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس والظواهر الجوية
قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025.. رتب أولوياتك
الخريطة الكاملة.. مواعيد عرض الحلقة الثانية من مسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات