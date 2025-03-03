استدعاء الممثل القانوني لقناة "الشمس" لمخالفة ضوابط البرامج الدينية

كتب- محمد سامي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء الممثل القانوني لقناة «الشمس» الفضائية، وذلك لعقد جلسة استماع بشأن المخالفات التي رصدتها الإدارة العامة للرصد، والمتعلقة بعدم الالتزام بالضوابط والمعايير المنظمة للبرامج الدينية.

وتعود هذه المخالفات إلى حلقة برنامج «نور الشمس»، الذي يقدمه الإعلامي علاء بسيوني، والمذاعة بتاريخ 1 مارس الجاري.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسة الاستماع تفاصيل هذه المخالفات والإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالمعايير الإعلامية المقررة.

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