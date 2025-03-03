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متحدث الحكومة: توافق مصري أوروبي على تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

11:32 ص الإثنين 03 مارس 2025

المستشار محمد الحمصانى

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كتب- محمد نصار:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، وجود توافق كبير بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب دعم حل الدولتين.

وأوضح أن استقرار المنطقة يساهم بشكل مباشر في دفع جهود التنمية ويعزز من أمن دول الاتحاد الأوروبي.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أشار "الحمصاني"، إلى وجود تقاطع واضح في الأهداف والمصالح المشتركة بين الجانبين فيما يتعلق بالعديد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما لفت إلى أن استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة يفاقم ظواهر مثل الهجرة غير الشرعية، موضحًا أن أي اضطرابات بالشرق الأوسط، بحكم التقارب الجغرافي، تنعكس بشكل سلبي على دول الاتحاد الأوروبي.

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محمد الحمصاني الشرق الأوسط الاتحاد الأوروبي
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