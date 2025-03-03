عودة الأمطار والبرودة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس والظواهر الجوية

الصحة: قافلة أسنان تقدّم خدماتها لـ 154 مريضًا فلسطينيًا في شمال سيناء

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تعود مرة أخرى للانخفاض بنهاية الأسبوع الجاري، بسبب منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت منار غانم، في تصريحات صحفية، أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء، يوجد أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وجنوب الوجه البحري، يصاحب ذلك انخفاض في الحرارة بقيم تصل لـ 4 درجات على أغلب الأنحاء.

وتابعت: يسود طقس معتدل خلال فترة النهار، بارد إلى شديد البرودة مع بداية فترة المساء والساعات الأولى من الصباح الباكر.

وأكدت أن الحرارة تنخفض لـ21 درجة على القاهرة بدلًا من 24 درجة، بينما تصل لـ 19 درجة على السواحل الشمالية، وبين 24 إلى 26 درجة على المناطق الجنوبية.

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