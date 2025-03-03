ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بضائع في 24 ساعة

كتب- محمد نصار:

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر 9 سفن، كما ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء لـ 38 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30150 طنًا تشمل: 10200 طن يوريا، و2400 طن صويا، و1300 طن فول صويا، و9555 طن كلينكر، و6695 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36077 طنًا تشمل: 6385 طن ذرة، و10005 طن قمح، و3640 طن أبلاكاش، و1431 طن خشب زان، و4706 طن حديد، و1350 طن خردة، و6760 طن فول صويا، و1800 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1282 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 275 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3033 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 118163 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 73112 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4511 حركة.

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