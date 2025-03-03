تنطلق الخميس.. فعاليات متنوعة لقصور الثقافة بمطروح في ليالي رمضان

كتب- محمد شاكر:

ينظم فرع ثقافة مطروح مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، لرواد مواقعه احتفالا بشهر رمضان المبارك، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة خالد اللبان، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

تنطلق الفعاليات المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، مساء الخميس المقبل 6 رمضان، على مسرح النادي الاجتماعي، وتستمر لمدة 10 أيام.

وتشمل الفعاليات عروضا فنية بمشاركة فرق: كورال أطفال مطروح، فرقة الطفل للفنون الشعبية، ومطروح القومية للفنون الشعبية، بالإضافة إلى عروض أوبرا عربي، وفرقتي أبو قير ومصطفى كامل للموسيقى العربية، كما تتضمن الفعاليات ورشة لتعليم التشكيل بخيوط الكليم تدريب الفنانة نهلة عبد القادر.

وتشهد الأنشطة التي تنفذ ضمن برنامج بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، تقديم لقاءات تثقيفية، ورش فنية، وورش حكي تفاعلي، بجميع المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة مطروح، برئاسة محمد حمدي، بالإضافة إلى الأمسيات الشعرية التي يشهدها قصر ثقافة مطروح في تمام التاسعة مساءً، بمشاركة أدباء نادي أدب مطروح العام ونادي أدب البادية.

أما السهرات الرمضانية تتضمن لقاءات شعرية، وورش فنية و فقرات إنشاد، تقدم بكل من بيت ثقافة الحمام، وبيت ثقافة براني يوم 12 رمضان، وفي بيت ثقافة الضبعة يوم 14 رمضان، وتختتم ببيت ثقافة سيوة.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا ثقافيا وفنيا مكثفا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بلیالی رمضان الثقافية والفنية، تقدم خلاله أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، وهي: مسرح السامر الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، قصر الإبداع الفني 6 أكتوبر، قصر السينما، مسرح الطور الصيفي مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة الزقازيق، كورنيش النيل بقنا، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة أسيوط، قصر ثقافة روض الفرج، بينما تتوزع أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات على مدار الشهر الفضيل.

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