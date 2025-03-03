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نشاط للرياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين

05:00 ص الإثنين 03 مارس 2025
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    الشبورة المائية
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

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هيئة الأرصاد الجوية الطقس شبورة مائية القاهرة الكبرى السواحل الشمالية
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