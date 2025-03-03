نشرة التوك شو| إفطار أهل غزة الجماعي وقرار نتنياهو بوقف دخول المساعدات إلى القطاع

كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

هل يصوم مريض الكبد في رمضان؟.. حسام موافي يوضح

تناول الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مسألة صيام مرضى الكبد في رمضان، مشيرًا إلى أن الحكم يختلف من حالة لأخرى بناءً على الوضع الصحي لكل مريض.

وأوضح أن مصر تضم عددًا كبيرًا من مرضى الكبد، مرجعًا ذلك إلى انتشار أمراض مثل التليف و"فيروس C" في السابق بسبب ضعف التوعية الصحية، لكنه أشاد بالتقدم الطبي الحالي الذي حسن من قدرات الكشف والعلاج.

أحمد موسى: إفطار أهل غزة الجماعي وسط الأنقاض رسالة أمل وتحدٍّ

علق الإعلامي أحمد موسى على صور الإفطار الجماعي الذي نظمه أهالي قطاع غزة وسط ركام منازلهم المدمرة.

خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، وصف موسى هذا المشهد بأنه رسالة قوية تبعث الطمأنينة وتؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه، رغم كل ما يعانيه من دمار ومعاناة.

المفتي يحدد طرق إخراج فدية إفطار المريض

كشف الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، فدية إفطار المريض في رمضان، قائلا: "الأصل في هذا الموضوع هو إخراج الفدية عن كل يوم يُفطر فيه العبد، إذ تُحسب الفدية على أساس يومي، مما يجعل الصائم يشعر بأنه يشارك في هذه العبادة المباركة".

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «اسأل المفتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: "لا حرج إذا اختار إخراجها دفعة واحدة قبل أداء عمله، فالعلماء يرون أن كلاً من تقسيمها يوميًا أو إخراجها مرة واحدة مباح شرعًا طالما تُستوفى الشروط المطلوبة".

ما هوًالفرق بين "مَحِلَّهُ" و"مُحِلَّهُ" في القرآن الكريم ؟.. خالد الجندي يوضح

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التشكيل في القرآن الكريم يغيّر المعنى تمامًا، مشيرًا إلى الفرق الدقيق بين كلمتي "مَحِلَّهُ" و"مُحِلَّهُ" في قوله تعالى: "وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ" (البقرة: 196).

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاحد، أن "مَحِلَّهُ" بفتح الميم وكسر الحاء تعني المكان الذي يصل إليه الشيء أو يستقر فيه، أي أن الهدي لا يجوز ذبحه إلا عندما يصل إلى المكان المحدد له داخل حدود الحرم، حيث يصبح الذبح مباحًا هناك فقط. أما كلمة"مُحِلَّهُ" بضم الميم وكسر الحاء، فتعني الموضع الذي يصير فيه الشيء المحرَّم حلالًا، أي أن الهدي لا يكون حلالًا للذبح إلا عند بلوغه هذا المكان.

أحمد موسى: قرار نتنياهو بوقف دخول المساعدات إلى غزة انتهاك جديد لحقوق الإنسان

انتقد الإعلامي أحمد موسى، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واصفًا إياه بانتهاك جديد لحقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أكد موسى أن إسرائيل لم تلتزم أبدًا بأي اتفاقات دولية، مما يعكس استمرار سياساتها القمعية تجاه الفلسطينيين.