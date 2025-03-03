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إيناس الدغيدي تكشف حقيقة حصولها على حقنة بـ40 ألف دولار للحفاظ على جمالها

01:22 ص الإثنين 03 مارس 2025

إيناس الدغيدي

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كتب- عمرو صالح:

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي، حقيقة احتفاظها بجمالها بسبب حقنة تحصل عليها في إحدى الدول العربية كل 6 شهور، قائلة: "حصلت على هذه الحقنة مرة واحدة وهي حقنة الخلايا الجذعية لأني بعد إصابتي بفيروس كورونا تأثرت ركبتي بشكل غريب".

وأضافت "الدغيدي"، خلال استضافتها برنامج "العرافة"، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر قناتي المحور والنهار: "ذهبت إلى طبيب أوكراني، وقالي إن هذه الحقنة تساعد في العلاج، وبالفعل، حصلت على جزء من الحقنة في وجهي، وجزء في العضل، وجزء في ركبتي".

وتابعت المخرجة: "هذه الحقنة غالية جدا، ويصل سعرها إلى 40 ألف دولار، لكني لم أدفع هذا المبلغ، ودفعت أقل بكتير لأن مالكة المستشفى صديقتي".

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إيناس الدغيدي فيروس كورونا برنامج العرافة
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