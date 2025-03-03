بعد إخلاء الموسكي.. ننشر عقوبة الباعة الجائلين وفقًا للقانون

كتب- عمرو صالح:

بدأت محافظة القاهرة أعمال إخلاء شارعي الجوهري، وامتداده، ويوسف نجيب بحى الموسكي، ونقل الباعة الجائلين بهما إلى جراج العتبة، لبدء أعمال تطوير المنطقة، ورفع كفاءة المبانى بها.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية عقوبة الباعة الجائلين وفقا للقانون حيث نصت المادة ١٣ من قانون رقم ٨٤ الطرق لسنة ١٩٦٨، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

وتعد مخالفات التعدي على حرم الطريق والبناء في حرم الطريق، حيث يجب ترك 50 مترًا بجانب الطريق السريع، و25 مترًا حال الطريق الرئيسى، فتلك المسافة ممنوع منعًا باتًا الإنشاءات عليه.

كما تتضمن أعمال التطوير عمل 473 طاولة للباعة الجائلين ستقوم بتنفيذها الورش الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بدلا من الفرشة التي كان يستخدمها الباعة في عرض منتجاتهم مع مراعاة مصلحة أصحاب المحال والباعة، كما سيتم خلال أعمال التطوير عمل منظومة للحماية المدنية، والإطفاء ورفع كفاءة البنية التحتية للمياه والصرف الصحى، وعمل طريق لسهولة ويسر حركة المواطنين المترددين على المنطقة وغيرها من المتطلبات، بما يساهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، والباعة، وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة.

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