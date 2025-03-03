قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات التلبس ومأموري الضبط القضائي

كتب- عمرو صالح:

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الحالات التي يصبح فيها مرتكب الجريمة متلبسًا بها وأوضح أن ذلك يت محال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.

ونص القانون على أنه يعتبر مرتكب الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

وأوجب القانون مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة.

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