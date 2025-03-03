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فريدة الشوباشي: فقدت جنيني بعد إعلان عبدالناصر التنحي

12:13 ص الإثنين 03 مارس 2025

فريدة الشوباشي

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كتب- عمرو صالح:

أكدت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، أنها تدافع عن كل شئ فعله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للأمة مؤكدا فخرها بكافة الإنجازات التي تحققت في عهده.

وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "أصعب سؤال" المذاع عبر قناة "الشمس" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن عبدالناصر تعرض للهزيمة من إسرائيل، بعد أن حصلت على جميع الأسلحة من الدول الكبرى، مؤكدا أن مصر في ذلك الحين لم تكن تحارب إسرائيل فقط بل كانت تحارب دول كبيرة.

وأشارت إلى أن زوجها تم حبسه في فترة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ولكن حبها للوطن مصر أعلى من أي شئ، فالراحل جمال عبدالناصر كان يعمل من أجل مصر.

ولفتت الشوباشي إلى أنه تعصبت بصورة عالية وقت إعلان عبدالناصر التنحي في عام 67، وأنها في هذا التوقيت كانت حاملا وفقدت جنينها بعد النزول للشارع في مظاهرات رفض التنحي التي اندلعت عقب إعلان بيان تخلي عبدالناصر عن الحكم.

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