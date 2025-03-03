ارتفاع الحرارة مستمر.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة، خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود خلال الساعات المقبلة طقس مائل للحرارة نهارًا على جميع الأنحاء، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد بالإضافة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة.

كما توقعت تكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.

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