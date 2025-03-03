أيمن أبو عمر: الجفاف العاطفي يهدم الحياة الأسرية -(فيديو)

كتب- عمرو صالح:

أكد الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، أن الرحمة بين الزوجين هي الأساس الحقيقي لاستقرار الحياة الزوجية، مشيرًا إلى أن الزواج ليس مجرد ارتباط بين شخصين، بل هو حياة كاملة مليئة باللحظات الجميلة والتحديات، وما يجعلها تستمر بنجاح هو الرحمة المتبادلة بين الطرفين.

وأضاف خلال حلقة برنامج "رحماء بينهم"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الله سبحانه وتعالى أكد في كتابه الكريم على أهمية هذه القيمة بقوله: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً"، موضحًا أن المودة قد تزيد أو تنقص مع الوقت، لكن الرحمة إذا كانت ثابتة في قلب الزوجين، ستظل العلاقة قوية، وسيكون كل طرف سندًا للآخر مهما حدث بينهما.

وأشار إلى أن النبي محمد ﷺ كان نموذجًا للرحمة في حياته الزوجية، حيث كان يعامل زوجاته بحب واحترام وتقدير رغم انشغاله بقيادة الأمة، موضحًا أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تشعر بالسند والأمان معه ﷺ.

كما شدد على أن الرحمة بين الزوجين لا تقتصر على الحياة الدنيا فقط، بل تمتد حتى بعد الوفاة، لافتًا إلى أن النبي ﷺ كان شديد الوفاء للسيدة خديجة رضي الله عنها، ولم ينس فضلها رغم مرور السنين، مما يعكس مفهوم الرحمة الحقيقية في العلاقة الزوجية.

ودعا الأزواج إلى تطبيق الرحمة في حياتهم من خلال الكلمة الطيبة والتقدير والتفاهم والصبر، مشددًا على أن المشاكل الزوجية غالبًا ما تبدأ بسبب الجفاف العاطفي، وأن كلمة طيبة قد تكون لها تأثير كبير في توطيد العلاقة، مؤكدا أن البيت الذي يقوم على الرحمة يكون أكثر استقرارًا وسعادة، ويكون قادرًا على مواجهة التحديات والأزمات بنجاح.