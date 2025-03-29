"قومي الطفولة" ينجح في إعادة طفلة إلى مصر بعدما تركتها والدتها بالإمارات

كتب - أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة اتخاذه الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإعادة طفلة مصرية الجنسية تبلغ من العمر ست سنوات إلى جمهورية مصر العربية، بعد أن تركتها والدتها في دولة الإمارات العربية المتحدة دون أوراق ثبوتية.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه فور علم المجلس بالواقعة، تم إبلاغ مؤسسة دبي لرعاية النساء والفتيات، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة المصريتين، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. وأضافت أن الطفلة تُركت من قبل والدتها لدى أحد سكان المسكن المشترك الذي كانت تقيم فيه بإمارة دبي، بحجة إنهاء بعض الإجراءات، لكنها لم تعد. وكشفت التحريات أنها غادرت الإمارات بوثيقة مؤقتة ولم تعد مجددًا، مما أدى إلى صدور قرار من النيابة العامة في دبي بإيوائها في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

وأضافت السنباطي أنه حرصًا على المصلحة الفضلى للطفلة، وباعتبارها مصرية الجنسية، تم التنسيق مع النيابة العامة (مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام)، حيث تم التوصل إلى والدتها وإجراء تحليل البصمة الوراثية. كما وقّعت الأم، التي تقيم حاليًا في محافظة الشرقية بعد عودتها من الإمارات عام 2020 وانفصالها عن والد الطفلة بالطلاق، إقرارًا رسميًا بنسب الطفلة، وقدمت توكيلًا من والدها يقر فيه أيضًا بنسبها.

وأشارت السنباطي إلى أنه، حرصًا على سلامة الطفلة ومنع تعرضها للخطر، تقرر إيداعها في دار رعاية مناسبة، حيث ستتلقى الرعاية اللازمة لحين انتهاء التحقيقات بشأن وضعها. كما سيتم إعداد دراسة حالة مفصلة عن الطفلة وأسرتها، والتوصية بما يراعي مصلحتها الفضلى.

وأضافت أنه تم التنسيق بين المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومؤسسة دبي لرعاية الأطفال والنساء في الإمارات، والقنصلية المصرية العامة في دبي، لإعادة الطفلة إلى مصر.

وأكدت السنباطي أن ممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة تسلموا الطفلة بمطار القاهرة مساء اليوم السبت، من ممثل القنصلية المصرية العامة في دبي، الذي رافقها خلال الرحلة. وقد تم تسليمها إلى لجنة من المجلس ضمت الدكتور نور أسامة، عضو المجلس ورئيس اللجنة الدائمة لحماية حقوق الطفل، والأستاذ صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، والأستاذة مروة سليم، أخصائية خط نجدة الطفل.

وتوجهت السنباطي بالشكر والتقدير لوزارتي الخارجية والهجرة، والقنصلية المصرية العامة في دبي، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، على التنسيق والتعاون في هذا الشأن. كما وجهت الشكر لمكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، لجهوده المستمرة في حماية الأطفال المعرضين للخطر، ولوزارة التضامن الاجتماعي على جهودها وتعاونها الدائم مع المجلس، وتوفيرها مكانًا مناسبًا للطفلة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.