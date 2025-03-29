حسام موافي: الرياضة مش هتخسسك.. السمنة لا تزال بلا حل نهائي

كتبت- داليا الظنيني:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من الفيديوهات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي يتبنى فيها شخص استخدام صوته وفيديوهاته للترويج لمرهم يزعم أنه يساعد في التخسيس، مردفًا: "إن شاء الله هزوره قريب".

وقال حسام موافي، خلال برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، إن العلم لم يتوصل بعد إلى السبب الرئيسي للسمنة وما إذا كانت مكتسبة أم وراثية، مشيرًا إلى أن السمنة لا تزال بلا حل نهائي، كما أن السبب الرئيسي في زيادة الوزن هو النظام الغذائي، خاصة وأن الأطعمة الغنية تزيد من فرص الإصابة بالسمنة.

وتابع موافي: "لو اتبعنا تعاليم الله تعالى لما أصيب أحد بالسمنة، فقد قال في القرآن: "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا"، مشددًا على أن الإسراف في الطعام هو السبب الرئيسي للسمنة، موضحًا أنه من الضروري عدم الوصول إلى مرحلة الشبع التام، لأنه في حال الإقبال على الطعام بكثرة، قد يتناول الشخص أكثر من خمسة أضعاف الكمية التي يحتاجها جسمه.

وأشار الدكتور حسام موافي، إلى أن عملية الشبع تتعلق بطريقتين، الأولى تتم عبر إشارات العصب في المعدة التي تصل إلى الدماغ، بينما الثانية تكون بالصبر خلال تناول الطعام حتى وصوله إلى الأمعاء.

وأضاف موافي أن الرياضة، رغم فوائدها العديدة مثل تحسين المزاج وخفص الكوليسترول الضار، إلا أنها لاتساعد على فقدان الوزن، بل إن النظام الغذائي هو الذي يساهم في خفض الوزن بشكل فعال.

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