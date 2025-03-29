كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أصدرت دار الإفتاء المصرية، بيانًا بشأن الجدل المثَار حول تحديد بداية عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وأوضحت الإفتاء، الموقف الشرعي بصورة جلية والتي جاءت كالتالي:-

أولاً: الأصل الشرعي الثابت عن النبي، في تحديد بدايات الشهور القمرية هو رؤية الهلال بالعين المجردة؛ لقوله: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا".. (رواه البخاري ومسلم).

ثانيًا: تؤكد دار الإفتاء، أنها تعتمد منهجية واضحة تجمع بين النصوص الشرعية الثابتة والاستئناس بالحسابات الفلكية القطعية التي وصلت دقتها إلى درجة اليقين العلمي، وهذه الحسابات لا تُثبت دخول الشهر، بل تنفي إمكانية رؤية الهلال إذا ثبت علميًا استحالة ذلك، وهي بذلك تكون معيارًا لضبط الرؤية الشرعية.

ثالثًا: بناءً على هذا المنهج، فإن إعلان دار الإفتاء حول إتمام شهر رمضان يوم الأحد 30 مارس 2025م، واعتبار يوم الإثنين 31 مارس 2025م أول أيام عيد الفطر المبارك، جاء نتيجةً لتعذر الرؤية الشرعية للهلال، وهو ما يتفق مع قواعد الشرع ومناهج العلم الحديث.

وأكدت الإفتاء في ختام البيان، أنه لا يوجد تعارض بين الشرع الحنيف والعلم الحديث، بل هما يتكاملان في تحديد المواقيت الشرعية بدقةٍ ووضوح.