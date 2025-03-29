فلسطين حاضرة في إعلان المفتي رؤية هلال شهر شوال -(صورة)

كتب - محمود مصطفى أبوطالب

أعلن الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد هو أو أيام عيد الفطر المبارك.

جاء إعلان مفتي الجمهورية نتيجة رؤية هلال شهر شوال، من داخل مكتبه بدار الإفتاء المصرية.

وأعلن مفتي الجمهورية، نتيجة استطلاع هلال شهر شوال، وظهرت أمامه خريطة لدولة فلسطين، تم وضعها على مكتبه بدار الإفتاء المصرية.

وأشاد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بلفتة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، وحرصه على أن تكون فلسطين حاضرة في إعلان الرؤية.