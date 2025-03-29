إعلان

فلسطين حاضرة في إعلان المفتي رؤية هلال شهر شوال -(صورة)

08:04 م السبت 29 مارس 2025

الإفتاء الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمود مصطفى أبوطالب

أعلن الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد هو أو أيام عيد الفطر المبارك.

جاء إعلان مفتي الجمهورية نتيجة رؤية هلال شهر شوال، من داخل مكتبه بدار الإفتاء المصرية.

وأعلن مفتي الجمهورية، نتيجة استطلاع هلال شهر شوال، وظهرت أمامه خريطة لدولة فلسطين، تم وضعها على مكتبه بدار الإفتاء المصرية.

فلسطين حاضرة في إعلان المفتي رؤية هلال شهر شوال (1)

وأشاد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بلفتة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، وحرصه على أن تكون فلسطين حاضرة في إعلان الرؤية.

فلسطين حاضرة في إعلان المفتي رؤية هلال شهر شوال (2)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية شهر رمضان أول أيام عيد الفطر المبارك عيد الفطر المبارك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

في إعلان رؤية هلال شوال.. المفتي يستحضر فلسطين بالدعاء والخريطة (صورة وفيديو)
الإفتاء: الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك