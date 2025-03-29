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الإفتاء: الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

07:10 م السبت 29 مارس 2025

الإفتاء الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، هلالَ شهرِ شوال لعام 1446 هجريًّا، بعد غروب شمس اليوم، وأعلنت تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال،

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، أن الإثنين هو أول أيام شهر شوال لعام 1446 هجريا.

وتقدمت دار الإفتاء المصرية، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

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الإفتاء: الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك