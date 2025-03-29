عيد الفطر ٢٠٢٥.. دار الإفتاء تعلن بعد قليل موعد أول أيام شهر شوال

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد قليل، هلال شهر شوال لعام ١٤٤٦ هجريا، من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، أول أيام شهر شوال، بعد صلاة المغرب من مكتبه بدار الإفتاء المصرية.

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية أعلن أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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