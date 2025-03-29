إعلان

عيد الفطر ٢٠٢٥.. دار الإفتاء تعلن بعد قليل موعد أول أيام شهر شوال

04:39 م السبت 29 مارس 2025

2025 صورة أرشيفية لاستطلاع هلال شهر رمضان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد قليل، هلال شهر شوال لعام ١٤٤٦ هجريا، من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، أول أيام شهر شوال، بعد صلاة المغرب من مكتبه بدار الإفتاء المصرية.

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية أعلن أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

اقرأ أيضاً:

هلال شوال يولد بعد قليل.. توضيح عاجل من "الفلك" بشأن موعد عيد الفطر 2025

أول صور من داخل حديقة الحيوان بالجيزة أثناء التطوير.. والافتتاح سبتمبر المقبل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال شهر شوال عيد الفطر المبارك صلاة المغرب المعهد القومي للبحوث الفلكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من ملك البحرين للتهنئة بعيد الفطر المبارك

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

رسمياً.. السعودية والإمارات وقطر والكويت تعلن عيد الفطر الأحد 1 شوال
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن