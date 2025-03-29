"الحرية المصري" يهنئ السيسي والشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك

كتب- نشأت علي:

وجَّه حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر والعالم بالأمن والاستقرار.

وقال الدكتور ممدوح محمود، رئيس حزب الحرية المصري، في بيان له اليوم السبت، أن عيد الفطر ليس مجرد مناسبة دينية فحسب؛ بل فرصة لتعميق مشاعر المحبة والتكافل الاجتماعي بين أبناء الشعب المصري، وتجديد العهد مع الوطن، مؤكدًا ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن لمواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصري أن مصر تمر بمرحلة دقيقة في تاريخها؛ حيث تواجه تحديات إقليمية تتطلب توحد جميع القوى السياسية والشعبية خلف القيادة السياسية الحكيمة، مؤكدًا أن هذا التكاتف ضروري لمواجهة تلك التحديات وضمان استقرار وتنمية البلاد.

وأوضح الدكتور ممدوح محمود أن مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر بحاجة إلى دعم الجميع، داعيًا كل الأطياف السياسية والمجتمعية إلى العمل بروح التعاون؛ من أجل تحقيق التقدم والازدهار في مختلف المجالات.

ودعا رئيس حزب الحرية المصري، الله تعالى أن يحفظ مصر وأرضها وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمة الإسلامية والعربية بالمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم، مؤكدًا أن الأمل في المستقبل يتطلب منا جميعًا العمل يدًا واحدة من أجل مصر ومستقبل أجيالها.

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