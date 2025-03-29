صور.. فتح كوبري العامرية المتقاطع مع مسار القطار السريع بدءا من اليوم

كتب- محمد نصار:

تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فتح مشروع تعديل ورفع مناسيب وتوسعة كوبري العامرية المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع أمام حركة المرور للقادم من الإسكندرية في اتجاه القاهرة بدءا من اليوم السبت الموافق 29 مارس 2025.

يأتي ذلك بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بالكوبري (المرحلة الأولى اتجاه القاهرة).

كما يسلك القادم من القاهرة في اتجاه الإسكندرية مساره الطبيعي أعلى كوبري العامرية اتجاه الإسكندرية وذلك لمدة أسبوع لحين غلق هذا الاتجاه وتحويله إلى الاتجاه الآخر تمهيدًا لأعمال توسعة ورفع مناسيب كوبري العامرية (المرحلة الثانية باتجاه الإسكندرية)، وذلك لخدمة أهالي الإسكندرية والمترددين عليها وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة من وإلى الإسكندرية وتحقيق السيولة المرورية في هذه المنطقة.

جدير بالذكر أن الكوبري يبلغ طوله 1200 متر بالمطالع والمنازل بواقع 5 حارات مرورية وهو أحد الأعمال الصناعية الكبرى بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/العلمين/مطروح) الجاري تنفيذه والذي سيشكل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات الحديثة في مصر.

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