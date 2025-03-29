زعيم الأغلبية يهنئ السيسي بعيد الفطر ويدعو المصريين إلى وحدة الصف

كتب- نشأت علي:

هنَّأ الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقدم بخالص التهاني وأطيب التمنيات، داعيًا الله أن يعيده عليه وعلى الشعب المصري العظيم بالخير واليمن والبركات.

وأكد القصبي أن هذه المناسبة المباركة تأتي في ظل إنجازات كبيرة تحققها الدولة المصرية بقيادة الرئيس، مشيدًا بجهوده المخلصة في ترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية، وتعزيز مكانة مصر إقليميًّا ودوليًّا.

ودعا زعيم الأغلبية البرلمانية جموع المصريين إلى توحيد الصف والالتفاف حول القيادة السياسية ودعم جهود الدولة في مواجهة التحديات، مشددًا على أهمية التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق مزيد من التقدم والرخاء.

وأكد القصبي ضرورة نشر قيم التسامح والتضامن بين أبناء الوطن، والعمل بجد وإخلاص من أجل بناء مستقبل مشرق لمصر، تحت راية قيادة حكيمة تبذل كل الجهود لتحقيق طموحات الشعب المصري العظيم، مختتمًا: "وكل عام ومصر، قيادةً وشعبًا، بخير وسلام"

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