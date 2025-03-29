الزراعة: المركزية لحماية الأراضي تنتشر في المحافظات لمنع وإزالة التعديات خلال إجازة عيد الفطر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لمجابهة أي تعديات خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك ومنعها في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالتها.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمنع التعديات على الأراضي الزراعية.

وأضاف انه قام اليوم مهندسي الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالانتشار والمرور على محافظات المنيا - بني سويف - الإسكندرية - المنوفية - الفيوم - كفر الشيخ - الجيزة - القليوبية - الشرقية - السويس لمتابعة تنفيذ التوجيهات، مشيرا إلى أنه تم إزالة بعض محاولات تشوين مواد البناء ومنع التعديات في المهد.

وأكد أنه تم التنسيق في ذلك مع كافة الأجهزة المعنية وأنه غرفة العمليات بالإدارة والمحافظات تتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين في الإبلاغ عن أي حالات تعدى بالبناء على الأراضي الزراعية وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبار أن الأرض هى المصدر الرئيسى للغذاء وثروة قومية تتوارثها الأجيال.

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