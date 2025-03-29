البيئة: تكثيف أعمال نظافة وتجميل الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظات خلال العيد

كتب- محمد نصار:

نسق جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، المسئولة عن نظافة الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالمنطقة الشمالية والجنوبية وشركة إنفيروماستر المسئولة عن تقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالمنطقة الشرقية، وشركة ارتقاء المسئولة عن تقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالمنطقة الغربية، وذلك لبحث جاهزية هذه الجهات خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأوضح ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، قيام شركتي إنفيروماستر وارتقاء بالتنسيق مع كلاً من رؤساء الأحياء بالمنطقة الشرقية والغربية على العمل على ساحات صلاة العيد والمساجد، حيث تقوم الشركة بالتوعية للمواطنين بالمنطقة الشرقية من خلال المؤسسات الدينية والأندية ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية في حال وجود أي تراكم مخلفات بالاتصال على أرقام الشكاوى الخاص بالشركة، بالإضافة إلى قيام الشركة بالدفع بالعمالة والمعدات لتكثيف أعمال النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور والمتنزهات وأماكن التجميع المواطنين للاحتفال بالعيد.

وأضاف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أنه بالنسبة للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة فقد أكدت أن لديها خطة لرفع مستوى النظافة العامة حول المساجد والساحات والمتنزهات والطرق المؤدية إليها، وتكثيف العمالة على مدار اليوم الكامل حول جميع الأسواق ومنافذ البيع والمتنزهات ورفع جميع المخلفات أولاً بأول، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى مخالفات.

كما نسقت محافظة الجيزة، مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة المسئولة عن نظافة أحياء الجيزة، وذلك لبحث جاهزيتها خلال فترة عيد الفطر المبارك، حيث أكدت الهيئة أن لديها خطة للعمل خلال فترة عيد الفطر المبارك على مدار 24 ساعة، كما أكدت تواجد حملة مركزية للطوارىء عبارة عن سيارت نقل بأحجامها وسيارات غسيل شوارع وسيارات شفط، كما تم توفير عدد أكياس القمامة لتوزيعها على المواطنين خلال فترة العيد ، وقامت الهيئة بتوفير سيارات غسيل الشوارع ومتطلبات التجميل.

كما تم عقد اجتماع تنسيقى مع وحدات إدارة المخلفات بالمحافظات للتأكيد على تكثيف أعمال النظافة والتجميل فى الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظات، وجاهزية تواجد الحملات المركزية للطوارىء خلال فترة العيد.

وفى سياق متصل، وبناءً على توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عقدت إدارة دعم خطط المحافظات بالجهاز، اجتماعا موسعا بحضور مديري وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات ومديري إدارات المخلفات بالفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة.

وتناول الاجتماع التوجيهات الصادرة بضرورة تكثيف جهود الرقابة والرصد والمتابعة لخدمات إدارة المخلفات خلال فترة عيد الفطر المبارك وكذلك التزام وحدات التدخل السريع بالمحافظات بالجاهزية الكبرى خلال مواسم الأعياد.

كما تم التوجيه بضرورة الإعلان عن أرقام الهواتف للتواصل مع وحدات التدخل السريع على الصفحة الرسمية لكل محافظة لتقديم الخدمات، واستقبال حالات الطوارئ خلال موسم الأعياد، ورفع مخلفات البناء والهدم من الطرقات والطرق السريعة لتسهيل عملية الحركة خلال العيد.

وتم مناقشة ضرورة وضع خطة متكاملة للرقابة والرصد خلال الفترات القادمة من خلال تشكيل فرق عمل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات ووحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات والفروع الإقليمية لضبط عمليات تقديم الخدمات المتعلقة بادارة المخلفات للمواطنين.

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