هل اكتمال رجب وشعبان يعني أن رمضان 29 يومًا؟.. رئيس قسم الفلك يحسم الجدل

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الاعتقاد بأن اكتمال شهري رجب وشعبان يعني أن شهر رمضان سيكون 29 يومًا هي معلومة غير صحيحة تمامًا، موضحا: "كل هذا جهل وتخريف".

وأوضح "شاكر"، في تصريحات لمصراوي، أن المشكلة الأساسية في رؤية هلال شهر شوال تتمثل في أن لمعانه يكون ضعيفًا جدًا، إضافة إلى قربه من الشمس.

وكشف الدكتور أشرف شاكر، عن حدوث كسوف جزئي للشمس، يبدأ في غرب إفريقيا من الساعة 10:11 صباحًا وحتى 2:50 مساءً بتوقيت القاهرة، مشيرًا إلى أن أول دولة ستشهد الكسوف هي المغرب، يليه مناطق في غرب أوروبا وشرق أمريكا.

وقال شاكر: إن الكسوف الجزئي سيحدث عند الساعة 12:50 ظهرًا تقريبًا، وهو ما يعني حدوث ولادة الهلال الجديد، مؤكدًا أن الاقتران سيحدث في تمام الساعة 1 ظهرًا، فيما ستكون فترة مكوث الهلال في سماء مصر 11 دقيقة فقط بعد غروب الشمس.

وأشار إلى أن الحسابات الفلكية دقيقة للغاية، قائلًا: "نحن جميعًا ندرك أن هناك جدلًا كبيرًا هذا العام بسبب قصر فترة المكوث، رغم دقة الحسابات، إلا أن بعض الدول تفضل التأكد من رؤية الهلال فعليًا قبل إعلان بداية شهر شوال".

واختتم رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، القاعدة الشرعية المتبعة في تحديد بداية الشهر العربي، : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته".

اقرأ أيضًا:

اليوم.. البحوث الفلكية تستطلع رؤية هلال شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

5 أشياء تجنبها للحفاظ على ضغط الدم.. تعرف عليها