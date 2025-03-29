رئيس التأمين الصحي يزور مستشفى النيل..ويوجه برفع حالة الطوارئ

كتب - أحمد جمعة:

أجرى الدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، زيارة تفقدية لمستشفى النيل، للاطمئنان على جاهزية المستشفى خلال فترة العيد، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال الحالات المرضية في مختلف الأقسام العلاجية على مدار أيام الاحتفال بالعيد.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تشهدها الهيئة العامة للتأمين الصحي لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وخلال الزيارة، شدد مصطفى على ضرورة حسن معاملة المرضى وذويهم، وتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، مع توفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.

كما أكد على جاهزية قسم الطوارئ بالخدمات التشخيصية، والتي تشمل الأشعة المقطعية، معمل الطوارئ، وبنك الدم.

وتضمنت الجولة تفقد أقسام المستشفى المختلفة، حيث اطلع رئيس الهيئة على غرف الطوارئ، الاستقبال، والعناية المتوسطة، وتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريضية على مدار الساعة.

يقدم مستشفى النيل خدمات طبية متكاملة تشمل:

جراحات المخ والأعصاب

القساطر المخية والقلبية

جراحات العظام وتشوهات العمود الفقري

جراحات الأورام والتردد الحراري

جراحات العيون

جراحات الأوعية الدموية

مناظير الجهاز الهضمي والعلاج الطبيعي

النساء والتوليد، الرعايات المركزة، والحضّانات

ويعمل المستشفى بطاقة 357 سريرًا، ويستقبل قسم الطوارئ يوميًا أكثر من 300 حالة، مما يجعله أحد المرافق الطبية الأساسية في تقديم الرعاية العاجلة والمتخصصة.

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