"الزراعة": إصدار 908 تراخيص لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية في مارس 2025

كتب- أحمد السعداوي:

أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريرًا اليوم السبت، بنشاطه خلال شهر مارس الحالي.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس القطاع، إن أهم النقاط التي وردت بالتقرير تضمنت الآتي:

- إصدار عدد (908 تراخيص تشغيل) ما بين تجديد وأول مرة لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان؛ منهم عدد (318 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية) للمربي الصغير مع الالتزام بكل ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

- الموافقة على تسجيل (560) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها؛ منها (430) تسجيلة محلية، (130) تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.

- إصدار (14) موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.

- تم تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد (23) مصنع أعلاف في (9) محافظة (الشرقية - بنى سويف - الدقهلية - الاسماعيلية - البحيرة - القليوبية - الجيزة - الفيوم - النوبارية) بعدد (67) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.

- الإشراف على إعادة تصدير شحنة بكمية (500) طن وإعدام شحنة بكمية (20 طن) إضافات أعلاف غير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، ومنع دخولها وتداولها إلى السوق المصرى.

- وتم تكثيف الدور التوعوي والإرشادي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وكذلك ورش العمل التطبيقية لتعريف صغار المربيين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الاقتصادي.

- كما تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام - رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، مع الالتزام بكل معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقًا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كل أوجه الدعم للوصول إلى أفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وفي ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بتذليل كل العقبات، مع الالتزام بالضوابط والمعايير.

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