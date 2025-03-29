شركة شمال القاهرة للكهرباء تُعلن عن 6 وظائف قيادية شاغرة

كتب ـ محمد صلاح

أصدر المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، قرارًا بتعيين المحاسب كريم محمد محمود العوضي، مديرًا للإدارة العامة لإيرادات روض الفرج بقطاعات الشئون التجارية.

وأعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة، وهي:

- رئيس قطاعات الشبكات بالشركة.

- رئيس القطاع التجارى المركزى.

- رئيس قطاع المشتريات والمخازن.

- مدير الإدارة العامة للمشتريات..

- مدير الإدارة العامة للتدريب..

- مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية.

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