وزارة النقل تدعو للاستثمار في الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية

كتب- محمد نصار:

تعمل الدولة على تنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة تربط بين مناطق الإنتاج والموانئ البحرية، وتعزز الترابط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط عبر شبكة سكك حديدية حديثة وطرق رئيسية، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.

وجاء ذلك كجزء من خطة وزارة النقل لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية.

ودعت الوزارة ممثلةً في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة المستثمرين ورجال الأعمال والمصدرين والمنتجين إلى الاستثمار في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، نظرًا لما يوفره هذا القطاع من فرص اقتصادية كبيرة، ودوره الحيوي في تسهيل حركة التجارة، وتقليل تكدس البضائع في الموانئ البحرية، وخفض تكاليف النقل، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

الموانئ الجافة المطروحة للاستثمار:

ميناء السادات الجاف

ميناء برج العرب الجاف

ميناء سوهاج الجاف

ميناء أبو سمبل الجاف

وعلى المستثمرين المهتمين التوجه إلى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمقر وزارة النقل في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستكمال الإجراءات والتعاقد.

نماذج ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص

يعتبر ميناء السادس من أكتوبر الجاف، الذي افتُتح في يونيو 2023، نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ساهم في تسهيل حركة الصادرات والواردات، وتقليل التكدس بالموانئ البحرية، بفضل ربطه بشبكة السكك الحديدية، وتوفيره إجراءات جمركية سريعة، ومستودعات لتخزين البضائع، وخدمات ذات قيمة مضافة مثل التعبئة وإعادة التصدير وإصلاح الحاويات.

كما يُعد الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان نموذجًا آخر يعزز كفاءة الخدمات اللوجستية، عبر تقليل زمن الفحص والتخليص الجمركي، وتحقيق وفورات الحجم، وتقليل الحوادث المرورية، وخلق فرص عمل جديدة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والتجارة.

وتسعى وزارة النقل من خلال هذه المشروعات إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع اللوجستيات، وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين كفاءة النقل، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية مصر في التجارة العالمية.

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