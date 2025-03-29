إعلان

هلال شوال يولد بعد قليل.. توضيح عاجل من "الفلك" بشأن موعد عيد الفطر 2025

11:17 ص السبت 29 مارس 2025

صلاة عيد الفطر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن حدوث كسوف جزئي للشمس، يبدأ في غرب إفريقيا من الساعة 10:11 صباحًا وحتى 2:50 مساءً بتوقيت القاهرة، مشيرًا إلى أن أول دولة ستشهد الكسوف هي المغرب، يليه مناطق في غرب أوروبا وشرق أمريكا.

وأوضح "شاكر"، في تصريحات لمصراوي، أن الكسوف الجزئي سيحدث عند الساعة 12:50 ظهرًا تقريبًا، وهو ما يعني حدوث ولادة الهلال الجديد، مؤكدًا أن الاقتران سيحدث في تمام الساعة 1 ظهرًا، فيما ستكون فترة مكوث الهلال في سماء مصر 11 دقيقة فقط بعد غروب الشمس.

وأشار إلى أن الحسابات الفلكية دقيقة للغاية، قائلًا: "نحن جميعًا ندرك أن هناك جدلًا كبيرًا هذا العام بسبب قصر فترة المكوث، رغم دقة الحسابات، إلا أن بعض الدول تفضل التأكد من رؤية الهلال فعليًا قبل إعلان بداية شهر شوال".

واختتم رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، القاعدة الشرعية المتبعة في تحديد بداية الشهر العربي، : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته".

اقرأ أيضًا:

اليوم.. البحوث الفلكية تستطلع رؤية هلال شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

5 أشياء تجنبها للحفاظ على ضغط الدم.. تعرف عليها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أشرف شاكر المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد عيد الفطر 2025 هلال شوال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن