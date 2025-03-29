فرص عمل بالسعودية برواتب تتخطى 67 ألف جنيه.. التخصصات ورابط التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن فتح باب التقديم لـ 11 فرصة عمل بالسعودية، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت ولمدة 5 أيام، حيث تم توفير هذه الفرص من خلال شركة المحور الدولية للمقاولات بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الوزير، أن فرص عمل السعودية تأتي ضمن جهود الوزارة لتوفير فرص عمل بالخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.

وظائف السعودية المتاحة والرواتب:

جاءت رواتب وظائف السعودية المتاحة، كما يلي:

عدد (2) مراقب عمل ميداني – راتب شهري 3000 ريال سعودي

عدد (2) فني تمديدات كهربائية – راتب شهري 2500 ريال سعودي

عدد (2) عامل دهان – راتب شهري 2000 ريال سعودي

عدد (2) عامل مبلط – راتب شهري 2000 ريال سعودي

عدد (2) عامل سباكة – راتب شهري 2000 ريال سعودي

عدد (1) مهندس مدني – راتب شهري 5000 ريال سعودي "يعادل 67 ألف و409 جنيهًا".

المزايا المقدمة من الشركة بفرص عمل السعودية

جاءت مزايا فرص عمل السعودية، كما يلي:

تأمين صحي

توفير سكن

مواصلات

رابط التقديم على فرص عمل السعودية

وأوضحت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل، أن التقديم متاح من اليوم السبت 29 مارس 2025، ولمدة 5 أيام، عبر الرابط التالي، من هنا.

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