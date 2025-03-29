نشرة التوك شو| انكسار الموجة الحارة والزراعة تحدد سعر توريد الأردب

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

مصطفى بكري: المساعدات الأمريكية لن تجعل مصر تخضع لأي ضغوط

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن القوات المسلحة المصرية هي الدرع الحامي للأمن القومي، مشددًا على أن الشعب المصري دائمًا يقف خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة، مؤمنًا بدورها في حماية البلاد من التهديدات والمخاطر.

وأوضح بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواجه ضغوطًا هائلة فيما يتعلق بملف تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مصر تدرك خطورة مخططات التهجير، التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الأمن القومي المصري.

بكري: صمود الفلسطينيين وإيمانهم بعدالة قضيتهم يجعلهم أقوى في مواجهة العدوان

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الشعب الفلسطيني، رغم ما يتعرض له من حروب واعتداءات متكررة، يظل صامدًا متمسكًا بأرضه وحقوقه، مشيرًا إلى أن النضال الفلسطيني مستمر حتى تحقيق الحرية والاستقلال.

وخلال برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد"، شدد بكري على أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للعالم العربي، مؤكدًا أن محاولات تزييف الحقائق أو طمس الهوية لن تنجح، لأن كل فلسطيني يحمل في قلبه وعقله حب أرضه وتمسكه بها.

الزراعة: تحديد سعر توريد الأردب بـ 2200 جنيه كحد أدنى

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لزيادة الرقعة الزراعية للقمح، حيث تم استصلاح أراضٍ جديدة في مناطق مثل توشكا، إلى جانب التوسع في المناطق التقليدية.

خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، أشار القرش، إلى أن الوزارة تعتمد على تقنيات الزراعة الحديثة، مثل نظام "الزراعة على المساطب"، الذي ساهم بشكل كبير في مضاعفة إنتاجية الفدان من 10-12 أردبًا إلى 18-20 أردبًا خلال العقد الماضي.

المفتي: التعلق بالشهوات الزائلة يزيد القلق

أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الإسلام يعلمنا أن الثقة بالله وتوقع الخير منه هي أساس الطمأنينة، مستشهدًا بالحديث القدسي: "أنا عند ظن عبدي بي"، مؤكدًا أن المؤمن الذي يتفاءل برحمة الله ويوقن بتيسيره للأمور يشعر بالهدوء حتى قبل تحقق المراد، بينما من يستسلم للتشاؤم يفوّت على نفسه بركة الرضا.

وأضاف عياد، خلال برنامجه "حديث المفتي" على "قناة الناس"، أن السكينة لا تُكتسب بالمال أو الممتلكات، بل بالرضا والقناعة، محذرًا من أن التعلق بالشهوات الزائلة يزيد القلق ويُفقد الإنسان الشعور بالكفاية.

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن الأحوال الجوية.

وقالت الأرصاد، في تقرير توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، إنه اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 29 مارس 2025 يوجد انخفاض طفيف في درجات الحرارة.