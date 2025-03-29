5 أشياء تجنبها للحفاظ على ضغط الدم.. تعرف عليها

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت وزارة الصحة والسكان في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 5 أشياء يجب تجنبها للحفاظ على ضغط الدم.

وقالت الصحة، إنه يجب تجنب التالي: -

1- الإكثار من تناول الأغذية المليئة بالملح (يجب تناول أقل من 5 جرامات من الملح يوميًا بما يعادل ملعقة صغيرة).

2- تناول الأغذية المليئة بالدهون المشبعة أو المتحولة.

3- التدخين أو تعاطي التبغ.

4- عدم تناول الدواء في الأوقات المحددة طبقا لإرشادات الطبيب أو تناوله دون استشارة طبية.

5- التعرض للإجهاد.