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مصطفى بكري: المساعدات الأمريكية لن تجعل مصر تخضع لأي ضغوط

12:12 ص السبت 29 مارس 2025

مصطفى بكري

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كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن القوات المسلحة المصرية هي الدرع الحامي للأمن القومي، مشددًا على أن الشعب المصري دائمًا يقف خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة، مؤمنًا بدورها في حماية البلاد من التهديدات والمخاطر.

وأوضح بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواجه ضغوطًا هائلة فيما يتعلق بملف تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مصر تدرك خطورة مخططات التهجير، التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الأمن القومي المصري.

وأكد أن المساعدات الأمريكية لن تجعل مصر تخضع لأي ضغوط، ولن تسمح لأي جهة بفرض إرادتها عليها، مشددًا على أن السيادة الوطنية لا تخضع للمساومات، وأن المصريين سيظلون صامدين أمام أي محاولات للضغط.

وناشد بكري الحكومة بالسماح للشعب المصري بالخروج في مظاهرات داعمة للقيادة السياسية ولمساندة القضية الفلسطينية وقطاع غزة، مؤكدًا أن الضغوط الأمريكية لن تثني مصر عن موقفها، وأن الشعب المصري لن يُذل أبدًا.

وختم حديثه بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية تمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى التزام مصر باتفاقية كامب ديفيد، في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بانتهاك هذه الاتفاقيات باستمرار.

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