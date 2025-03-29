الكهرباء: فرق طوارئ ولجان مرور لتقديم الخدمات للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر

كتب- محمد صلاح:

تلقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، تقريرًا يوضح خطة عمل القطاع خلال أيام عيد الفطر المبارك، واستمرار العمل بمراكز خدمة العملاء ومدّ ساعات العمل بها ، ومتابعة المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء ومنظومة الشكاوى بمختلف أدواتها لتيسير الخدمة على المواطنين وتكثيف عمل لجان المرور والمتابعة وزيادة اعداد فرق الطوارئ وغيرها من الإجراءات في إطار الخطة العاجلة التي يجرى العمل من خلالها لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار، لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات.

قدم التقرير قراءة تحليلية لما يقرب من 2,3 مليون بلاغ وطلب وشكوى قدمها المواطنون على مدار الشهور الماضية للحصول على خدمات كهربائية متنوعة وكيفية الاستجابة وسرعتها وحساب الوقت لإزالة أسباب الشكوى، وشمل التقرير مؤشرات قياس الأداء لمنظومة التواصل مع المشتركين وتلقى الشكاوى وخدمة المواطنين، وكذلك الفرق الفنية لمتابعة تأمين التغذية ومنع التعدي على التيار والوصلات المخالفة، ومراجعة قنوات التواصل المختلفة لمنظومة الشكاوى والتي تتضمن البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقنوات التواصل الاجتماعي وتطبيقي (صور مشكلتك وارتفاع فواتير الكهرباء)، ومركز تلقى شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121)، بالإضافة الى الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين.

أوضح التقرير، تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتطوير وسائل الحصول عليها من قبل المواطنين من خلال 465 مركز للخدمة من بينهم 161 مركز مطور بالهوية البصرية على مستوى الجمهورية.

وأشار التقرير الى المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والخدمات التي يتم تقديمها من خلال توفير عدد 9 سيارات متنقلة يتم الدفع بها الى مختلف المناطق، والتي قدمت ما يقرب من 91181 خدمة خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى الدور الفعال فى التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والتصدي للمخالفات، وتمت الإشارة إلى الخدمات التي يجرى تقديمها إلى ذوى الهمم واطلاق برنامج للتعريف بالخدمات المقدمة لهم ، واستخدام تطبيق واصل للصم والمكفوفين.

ووجه الدكتور محمود عصمت بتكثيف عمل فرق الطوارئ خلال فترة عيد الفطر المبارك وتشكيل مجموعة عمل فى كل شركة تكون مهمتها متابعة الأداء وسرعة الاستجابة للبلاغات، موضحًا الاستمرار في تقديم جميع الخدمات التي يطلبها المواطن خلال الإجازة، مشيرا إلى تقارير اللجان المعنية في الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة على مستوى الجمهورية "إنتاجا ونقلا وتوزيعا" فيما يخص الاستعداد ونحن على مشارف فصل الصيف.

وأشار إلى تشكيل فرق طوارئ إضافية بخلاف مجموعات العمل في كل منطقة تكون جاهزة على مدار الساعة للتدخل لتأمين التغذية الكهربائية وضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة ، موضحا تعزيز جاهزية المولدات الكهربائية المتنقلة لتوفير مصدر بديل للطاقة في الحالات الطارئة، وهناك متابعة لحظية للبلاغات الواردة على الخط الساخن 121 والمنصة الالكترونية الموحدة وسرعة الاستجابة لها والتعامل معها ومتابعتها ، مضيفا ان هناك إشراف مباشر من رؤساء شركات نقل وتوزيع الكهرباء على مراجعة الخطوط والشبكات، واستمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة في جميع الشركات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات، الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع، في إطار خطة العمل لتقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين تتناسب وما شهده القطاع من تطوير خلال السنوات الماضية.