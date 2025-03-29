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اليوم.. البحوث الفلكية تستطلع رؤية هلال شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك

09:00 ص السبت 29 مارس 2025

استطلاع هلال شهر شوال

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم السبت، هلال شهر شوال 2025، حيث يحدد المعهد، موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، من خلال عدد من اللجان المنتشرة في عدد من المحافظات، حيث تستطلع تلك اللجان الهلال وإرسال الرؤية إلى اللجنة الرئيسية للرصد التي توجد بمرصد حلوان.

وتتكون لجان الرصد من عضو تابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية، وممثل عن دار الإفتاء، وآخر يمثل هيئة المساحة، فضلا عن وجود ممثل عن أهل القرية التي توجد بها لجنة الرصد.

وبعد الرؤية يرسل المعهد القومي للبحوث الفلكية، نتيجة الاستطلاع إلى مفتي الديار المصرية الذي يقوم بدوره بالإعلان عن موعد شهر شوال المبارك 2025، وتعد دار الإفتاء هي الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان موعد عيد الفطر المبارك.

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المعهد القومي للبحوث الفلكية استطلاع رؤية هلال شوال موعد أول أيام عيد الفطر المبارك دار الإفتاء المصرية
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