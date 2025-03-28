رغم مرضه.. شيخ الأزهر يحرص على تقديم واجب العزاء لأسرة الدكتور المحرصاوي

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

حرص فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تقديم واجب العزاء لأسرة العالم الراحل أ.د. محمد المحرصاوي؛ حيث توقف فضيلته عند جامعة الأزهر والدخول إلى مقر العزاء، وذلك أثناء توجه فضيلته إلى مطار الأقصر للسفر إلى مدينة القرنة مسقط رأسه لاستكمال العلاج والتعافي والراحة التي نصحه بها الأطباء عقب تعرض فضيلته لوعكة صحية خلال الأسبوع الحالي.

وحرص فضيلته على مواساة أسرة الدكتور المحرصاوي، تقديرًا للعالم الراحل، وعرفانًا لما قام به من خدمات جليلة في خدمة دينه ووطنه، ونشر رسالة الأزهر، والحديث معهم عن جهود الفقيد الراحل، وعزة نفسه واحترامه لمكانة العمامة الأزهرية التي يحملها، مؤكدًا أن باب فضيلته وأبواب الأزهر كلها ستظل مفتوحة لهم في أي وقت، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأزهر والعلم والعلماء بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل خدمته للأزهر ونشره للعلم في ميزان حسناته.