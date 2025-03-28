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14 صورة من عزاء الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق

09:26 م الجمعة 28 مارس 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    عزاء الدكتور محمد المحرصاوي
  • عرض 14 صورة
    عزاء الدكتور محمد المحرصاوي
  • عرض 14 صورة
    عزاء الدكتور محمد المحرصاوي
  • عرض 14 صورة
    عزاء الدكتور محمد المحرصاوي
  • عرض 14 صورة
    عزاء الدكتور محمد المحرصاوي
  • عرض 14 صورة
    عزاء الدكتور محمد المحرصاوي
  • عرض 14 صورة
    عزاء الدكتور محمد المحرصاوي
  • عرض 14 صورة
    عزاء الدكتور محمد المحرصاوي
  • عرض 14 صورة
    عزاء الدكتور محمد المحرصاوي
  • عرض 14 صورة
    عزاء الدكتور محمد المحرصاوي
  • عرض 14 صورة
    عزاء الدكتور محمد المحرصاوي
  • عرض 14 صورة
    عزاء الدكتور محمد المحرصاوي
  • عرض 14 صورة
    عزاء الدكتور محمد المحرصاوي
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تصوير- محمود بكار:
بدأ منذ قليل، عزاء الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق، بمسجد الزهراء بكلية الدعوة الإسلامية في مقر الجامعة بمنطقة مدينة نصر.

وحرص الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، وعدد كبير من علماء الأزهر الشريف وقيادات مشيخة الأزهر، على تقديم واجب العزاء في الدكتور محمد المحرصاوي.

يذكر أن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق، رحل عن عالمنا أمس الخميس، وجرى تشييع الجنازة اليوم الجمعة، من الجامع الأزهر، بحضور حشد كبير من علماء الأزهر الشريف وقيادات مشيخة الأزهر.

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عزاء المحرصاوي محمد المحرصاوي جامعة الأزهر مدينة نصر
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